Британия передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

По заявлению Лондона, эти корабли "помогут спасти жизни на море и откроют жизненно важные экспортные маршруты".

В Британии уточняют, что к "корабельной коалиции" присоединится Норвегия.

Минно-поисковые корабли класса Sandown могут играть также роль патрульных. Они вооружены 30-мм пушкой и пятью пулеметами разных калибров.

Их намереваются приобрести по линии британского агентства по содействию экспорта. Не указано, Украине передадут уже готовые корабли или их еще нужно произвести.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с партнерами о получении военных кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору" в Черном море.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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