В Одесской области вынесло на побережье очередную противокорабельную мину. Ее уничтожили путем контролируемого подрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в своем телеграм-канале.

"Профессиональными действиями одного из подразделений ВМС Вооруженных сил Украины мина была оперативно обезврежена на месте путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются довольно опасной зоной из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

Ранее мы писали, что зимой спасатели обезвредили морскую мину, которую штормом вынесло в устье Дуная. Морские пограничники обнаружили боеприпас и совместно с теробороной организовали слежку, не давая людям приближаться к опасной зоне. Специалисты ГСЧС выполнили контролируемый подрыв.

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