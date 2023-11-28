Во вторник, 28 ноября, по состоянию на 08.00 силы РФ нарастили присутствие ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

К фрегату адмирал Макаров в море выведены две подлодки. Суммарный залп "Калибров" может достигать 16.

Уровень ракетной угрозы – высокий.

Силы обороны призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что ночью РФ ударила ракетами по Кривому Рогу. Подробности атаки выясняются.

Также мы писали о том, что в Воздушных силах объяснили, как влияет непогода на атаки дронов, ракет и работу ПВО.

Война в Украине идет уже 643-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Из-за массированных снегопадов интенсивность боевых действий снизилась. В то же время локальные стычки, артобстрелы и позиционные бои продолжаются. В Авдеевке идут бои за промзону.

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