РФ вывела в Черное море носители "Калибров", уровень ракетной опасности высокий
Во вторник, 28 ноября, по состоянию на 08.00 силы РФ нарастили присутствие ракетоносителей в Черном море.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
К фрегату адмирал Макаров в море выведены две подлодки. Суммарный залп "Калибров" может достигать 16.
Уровень ракетной угрозы – высокий.
Силы обороны призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что ночью РФ ударила ракетами по Кривому Рогу. Подробности атаки выясняются.
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