В Украине сохраняется крайне высокая угроза массового ракетного удара.

Об этом заявляют в ВСУ.

Это связано это с тем, что РФ вывела шесть носителей "Калибров" в Черное море и одно судно — в Азовское море. Общий залп может составить до 16 ракет.

В областях, где объявлена тревога, также возможно применение баллистических ракет, выпущенных с приграничных с Украиной территорий РФ и с самолетов, предупреждают Воздушные силы.

Ранее над территорией Украины было сбито 14 беспилотников и управляемая авиационная ракета. Удары наносились из Крыма, с севера и из временно оккупированной части Запорожской области. Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены.

Война в Украине идет уже 607-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.