Накаляется обстановка вокруг аварии на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что газопровод был поврежден извне. То есть, это была диверсия.

Он считает, что такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО.

А президент Латвии заявил, что если будет доказана причастность РФ к этому, то НАТО должно остановить проход судов по Балтийскому морю. То есть - заблокировать судоходство в балтийские порты РФ.

Расследование этой ситуации продолжается.

В РФ отрицают причастность к подрыву финско-эстонского газопровода. "Россия не имела и не будет иметь отношения к таким ЧП, как подрыв газопровода Balticconnector", - заявил спикер президента РФ Песков.

Напомним, что между Финляндией и Эстонией был поврежден газопровод.

Также мы писали о том, что на поврежденном газопроводе между Эстонией и Финляндией сейсмологи Норвегии услышали взрыв.

Позже стало известно, что в районе места поломки газопровода между Эстонией и Финляндией были выявлены "внешние следы повреждения".