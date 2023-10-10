Сейсмологи в Норвегии заявили, что 8 октября в районе газопровода Balticconnector зарегистрировали вероятный взрыв, магнитуду которого оценили в одну единицу.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

Как передает обозреватель ВВС по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, финские собеседники сказали ему на условиях анонимности, что в Финляндии предполагают, что диверсии на газопроводе Balticconnector и кабеле связи — это месть России за вступление Финляндии в НАТО.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на пресс-конференции в понедельник сказал, что повреждения газопроводу явно нанесены людьми. При этом он добавил, что по данным сейсмологов взрыва в этом районе не было.

Balticconnector - двунаправленный морской и наземный газопровод между Инкоо и Палдиски. Он соединяет эстонские и финские газовые сети. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. Проект инициировала финская газовая компания Gasum в сотрудничестве с эстонской Eesti Gaas.

Как мы писали, магистраль и параллельный резервный кабель связи были повреждены на глубине в десятки метров в ночь на воскресенье.

Напомним, в сентябре исполнился год, как взорвали "Северные потоки". Мы публиковали материал о диверсии к годовщине и разбирались, почему на Западе пишут об "украинском следе".