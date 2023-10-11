Финская полиция заявила, что на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector выявлены "внешние следы".

Об этом сообщил представитель криминальной полиции Финляндии Микко Симола на брифинге.

Работа газопровода Balticconnector была приостановлена с 8 октября из-за нетипичного падения давления.

Норвежские сейсмологи и эстонский оператор трубопровода предполагают, что причиной могло стать его умышленное повреждение. В то же время сейсмологические станции Эстонии и Финляндии не фиксировали в Финском заливе событий, похожих на взрыв.

Газопровод Balticconnector соединяет газотранспортные сети Финляндии и Эстонии. Его построили и запустили в 2019 году, чтобы создать единый газовый рынок в регионе и дать Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector был повреждён, вероятно, в результате "внешнего воздействия".

Также министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что повреждения газопроводу явно нанесены людьми. При этом он добавил, что по данным сейсмологов взрыва в этом районе не было.