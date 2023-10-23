В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину беспилотниками "Шахед", управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Все воздушные цели сбила украинская ПВО. Удары наносились из Крыма, с севера и из временно оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале.

В ВС ВСУ отметили, что благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп, авиации Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, все воздушные цели были уничтожены, а именно:

13 БПЛА"“Shahed-136/131";

управляемая авиационная ракета Х-59;

ударный беспилотник (тип не установлен).

Сообщается, что "Шахедами" РФ атаковала с юга (мыс Чауда, Крым), направила их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона. Ракета Х-59 была выпущена из самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, а беспилотник неустановленного типа предположительно был запущен с северной границы.

Ранее Силы обороны юга заявили, что ночная атака "Шахедов" длилась более 3,5 часов. Девять беспилотников было сбито в Одесской области, еще один - в Винницкой. Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе.

О сбитой ракете сегодня утром сообщали власти Днепропетровской области.

Война в Украине идет уже 607-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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