Президент Украины Владимир Зеленский из США прилетел в Осло с визитом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Ранее этот визит не анонсировался. В столице Норвегии президент Украины примет участие в саммите лидеров северных стран. Будут обсуждать вопросы совместной обороны и поддержки Украины.

Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере проведут совместная пресс-конференцию.

"Я рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии. Надеюсь на наши конструктивные переговоры. Норвегия будет продолжать поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы оказываем целевую, долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины также важны свободы и безопасности здесь, в Норвегии", - подчеркнул норвежский премьер.

Ранее мы сообщали, что Зеленский прибыл в американский Конгресс, чтобы убеждать сенаторов проголосовать за новый пакет финансирования Украины.

Позже сенаторы США оценили закрытую встречу с Зеленским. Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что встреча была "очень мощной" и "продуктивной", передает CNN. "Если он получит необходимую ему помощь, он победит. Если мы проиграем, Путин победит, и это очень и очень опасно для США", - сказал Шумер.

При этом сенатор-республиканец от штата Миссури Эрик Шмитт прокомментировал, что Зеленский не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового. "Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового", - приводит газета New York Times слова Шмитта.