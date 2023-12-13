Владимир Зеленский в Белом доме заявил, что хочет "быстрее работать с замороженными российскими активами", составляющими более 300 млрд долларов. По его словам, он хочет использовать их для защиты от войны России.

Трансляцию встречи Зеленского с Джо Байденом ведут западные телеканалы.

"Я не хочу, чтобы вы теряли надежду", – заявил, в свою очередь, Джо Байден, комментируя последние события вокруг помощи Украине.

На днях сообщалось, что на этой неделе ЕС может одобрить предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных санкциями.

А сегодня СМИ писали, что Еврокомиссия предложит странам ЕС новую схему использования российских активов на нужды Киева.