Зеленский заявил Байдену, что хочет быстрее работать с замороженными российскими активами
Владимир Зеленский в Белом доме заявил, что хочет "быстрее работать с замороженными российскими активами", составляющими более 300 млрд долларов. По его словам, он хочет использовать их для защиты от войны России.
Трансляцию встречи Зеленского с Джо Байденом ведут западные телеканалы.
"Я не хочу, чтобы вы теряли надежду", – заявил, в свою очередь, Джо Байден, комментируя последние события вокруг помощи Украине.
На днях сообщалось, что на этой неделе ЕС может одобрить предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных санкциями.
А сегодня СМИ писали, что Еврокомиссия предложит странам ЕС новую схему использования российских активов на нужды Киева.
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