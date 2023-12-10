На следующей неделе ЕС может одобрить предложение об использовании доходов от российских активов, замороженных санкциями.

Об этом сообщает Sky News.

При этом телеканала отмечает, что Украина вряд ли получит эти деньги в ближайшее время - из-за сомнений во Франции и Германии.

ЕС заморозил российские активы на сумму около 21,5 млрд евро и еще 300 млрд евро центрального банка арестованы всеми странами G7.

Около 125 миллиардов евро из них принадлежат бельгийской компании Euroclear. Бельгия подсчитала, что в 2023-2024 годах она соберет 2,3 миллиарда евро налогов с этой суммы и передаст их Украине. Но чтобы применить это правило ко всему ЕС, нужно согласие всех 27 его стран. И в планах такая схема пока не стоит - учитывая "судебные риски, вопросы руководства и критику со стороны Европейского центрального банка".

Поэтому ожидается, что лидеры ЕС не одобрят этот проект на предстоящем саммите - "поскольку тяжеловесы Германия и Франция высказывают оговорки".

Ранее Bloomberg называл страны ЕС, которые тормозят использование российских активов для восстановления Украины. Среди этих стран - Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург. В них "выразили осторожность в отношении ускорения процесса и призвали к более постепенному подходу".

Со своей стороны, Еврокомиссия готовится 12 декабря представить свое предложение по налогообложению прибыли от более чем 200 млрд евро замороженных активов Центробанка РФ, чтобы направить их на восстановление Украины.