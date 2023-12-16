В субботу, 16 декабря, в Украине идет 661-й день войны с Россией.

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Новости 16 декабря

11.23 Новая военная стратегия Украины — "убивать, убивать и убивать", пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке. При этом задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится.

По его информации, Киев откладывает планы по отвоеванию захваченных территорий. Со ссылкой на источники газета пишет, что новая цель ВСУ - нанести как можно больший урон живой силе противника.

Главным приоритетом становится даже не оборона, а "ликвидация по возможности большего числа российских солдат с минимальными потерями для собственных сил". Подробнее...

10.55 У Зеленского была "ужасная неделя", пишет CNN, анализируя ситуацию на фронте и с западной помощью.

На передовой обстановка "невыразимо мрачна" для Украины, поскольку россияне там контратакуют.

Единственное исключение - Херсонская область, где "Украина предприняла отважный (или безрассудный) рывок через реку Днепр, с некоторым небольшим продвижением к российским позициям".

"Потери тут огромны, пути снабжения проблематичны, а перспективы туманны", - пишет издание о плацдарме в Крынках.

На внешнеполитическом фронте ситуация также сложная. Подробнее...

10.12 Украина может провести новое контрнаступление в 2024 году, пишет немецкий журнал Die Welt.

По мнению военного эксперта Нико Ланге, отправной точкой может стать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, откуда до Крыма, как пишет издание, 60 километров (если точнее, то 69).

Имея поддержку с воздуха - западные истребители, вертолеты и дроны - Украина могла бы наступать на этом участке, поскольку здесь у России нет таких укреплений, какие построены в Запорожской области. Подробнее...

9.44 Ночью был налет беспилотников на Курскую область РФ. Как заявил ее губернатор, атакованы Дмитриевский и Железногорский районы.

9.32 США ужесточают свою позицию по передаче Украине заблокированных на Западе российских активов.

Об этом пишет Financial Times. По данным газеты, Вашингтон заговорил о том, что существует путь к конфискации активов "в соответствии с международным правом". Подробнее...

9.01 Мэр Лондона Садик Хан заблокировал отправку в Украину списанных автомобилей - пикапов и полноприводных машин, которые нужны на передовой.

Об этом пишет газета The Telegraph.

Речь об автомобилях, которые жители Лондона могут сдать на утилизацию в рамках борьбы за чистый воздух, получив компенсацию в две тысячи фунтов стерлингов. Подробнее...

8.26 Россия ведет активную диверсионную деятельность на границе с Украиной в Харьковской области. Об этом в своей сводке сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления", - говорится в сводке.

Также россияне наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль своей границы в Белгородской области.

8.12 Вечером и ночью россияне запустили по Украине 31 беспилотник.

30 из них, как заявляют Воздушные силы, было сбито в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.