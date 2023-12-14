В четверг, 14 декабря, в прямом эфире пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, пока ведущие задают общие вопросы, на экран выводят множество "неудобных" вопросов.

Например:

Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?

Доколе терпеть коррупцию Газпрома?

Как можно переехать в Россию, про которую рассказывают по Первому каналу?

Чиновники имеют счета, недвижимость за границей! Как они могут занимать высокие посты?

Сделайте нормальные цены!

За что наша страна борется в Украине?

Когда закончится война?

Почему переехав в Крым через мост, мобильная связь включает роуминг, если Крым - Россия?

Когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тыс. человек должны служить за всю страну?



































Ранее российские власти заявили о намерении организовать "выборы" на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республики Крым и городе Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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