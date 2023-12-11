Российские власти заявили о намерении организовать "выборы" на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республики Крым и городе Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

ЦИК РФ заявил, что минобороны и ФСБ считают возможным проведение там "выборов президента", которые состоятся в марте.

В ответ на это в МИД Украины заявили, что включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, подвергнет сомнению легитимность всего результата выборов президента РФ.

"Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности, Устав ООН. Такой избирательный процесс, который и остальные подобные пропагандистские меры в прошлом, будет незаконным и ничтожным", - говорится в сообщении.

Напомним, президентские выборы в России будут длиться три дня - 15, 16 и 17 марта.

8 декабря в РФ представили логотип предстоящих выборов президента. Использован символ российского вторжения в Украину - латинская буква V. Которая также является первой буквой имени Владимира Путина.

В тот же день Путин объявил об участии в выборах президента РФ.