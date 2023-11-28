По всей РФ сегодня стартовал военно-патриотический диктант. Вопросы в нем в этом году напоминают проверку на знание основных тезисов Кремля по поводу войны в Украине.

Например, участников диктанта спрашивают следующее: "Верно ли утверждение, что цель специальной военной операции - защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России?"

"В каком городе произошла украинская провокация, совершенная в марте 2022 года?" - гласит еще один вопрос. Вероятно, здесь подразумеваются события в Буче Киевской области.

Кроме того, в одном из заданий нужно сопоставить события с датами: начало сражения за Авдеевку, первые удары БПЛА по Москве, атаку украинских беспилотников по территории нефтехранилища в Севастополе и уничтожение морской авиацией Черноморского флота "двух плавсредств и 13 диверсантов ВСУ".

Диктант прошел в одном из павильонов московской ВДНХ в рамках выставки "Россия". Организаторами выступили центр патриотического воспитания "Авангард" и общество "Знание". Вживую диктант пришли писать более ста человек, а в регионах РФ его писали по трансляции в школах, подростково-молодёжных центрах и филиалах общества "Знание".

Ранее сообщалось, что в России с текущего учебного года старшеклассникам стали рассказывать на истории о причинах начала "СВО". Школьникам современную историю преподают по новому учебнику, который написан бывшим министром культуры, а ныне советником президента РФ Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

Также мы писали, что в России на обложке учебника по истории для старшеклассников появился Крымский мост. Один из авторов учебника Армен Гаспарян заявил, что изображение моста на пособии размещено по личной инициативе президента РФ Владимира Путина.