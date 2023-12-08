Владимир Путин объявил об участии в выборах президента РФ.

Об этом пишут российские СМИ. Также публикуют видео его заявления.

Путин сказал, что у него "в разное время были разные мысли" (то есть, якобы Путин рассматривал и отказ от участия в кампании).

"Но сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", - сказал Путин.

Напомним, президентские выборы в России будут длиться три дня - 15, 16 и 17 марта.

Также в РФ представили логотип предстоящих выборов президента. В качестве него использован символ российского вторжения в Украину - латинская буква V. Она также является первой буквой имени Владимира Путина в англоязычном варианте.

В ноябре СМИ в России писали, что Путин собирается пойти на выборы как самовыдвиженец, как и в прошлый раз.

Также он утвердил некоторые поправки в закон о выборах президента в России.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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