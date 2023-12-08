Президентские выборы в России будут длиться три дня - 15, 16 и 17 марта. Решение принял ЦИК РФ.

Вчера проведение выборов утвердил Совет федерации. Нынешний президент Владимир Путин на них пока не выдвинулся, но это ожидается в ближайшее время.

Также в РФ представили логотип предстоящих выборов президента.

Использован символ российского вторжения в Украину - латинская буква V. Которая также является первой буквой имени Владимира Путина.

В ноябре СМИ в России писали, что Путин собирается пойти на выборы как самовыдвиженец, как и в прошлый раз.

Тогда же, в ноябре, он утвердил некоторые поправки в закон о выборах президента в России.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 652-го дня. Deep State сообщает о российских атаках на всех основных направлениях - под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой. На Ореховском участке россияне контратакуют крупными силами. В "Дие" может появиться аналог военного билета, а ТЦК могут получить больше инструментов для проверки документов граждан на улицах и доставки их в военкоматы.

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