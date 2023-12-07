Совет Федерации РФ назначил президентские выборы в стране на 17 марта 2024 года. Верхняя палата российского парламента единогласно утвердила постановление.

Его текст приводят российские СМИ.



"Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - сказано в документе.

Согласно Конституции РФ, назначение выборов главы государства относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.

Как заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, этим решением дается старт предвыборной кампании. Она добавила, что предстоящие выборы - это важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России.

А председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила сенаторов за принятое решение.



"Спасибо вам за то, что вы обеспечили всю необходимую законодательную базу для того, чтобы выборы были проведены достойно. Грядущие выборы во многом будут гарантом укрепления развития России, ее победы в этой беспощадной геополитической битве", — сказала она на заседании.

По словам Памфиловой, рассматривается возможность проведения трехдневного голосования: 15, 16 и 17 марта.

В ноябре СМИ в России писали, что президент РФ Владимир Путин собирается пойти на выборы как самовыдвиженец, как и в прошлый раз.

Тогда же, в ноябре, Путин утвердил некоторые поправки в закон о выборах президента в России.