Президент РФ Владимир Путин завершил переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Об этом сообщают российские СМИ.

В общей сложности, включая закрытую личную встречу, они длились более трёх часов.

Спикер Кремля Песков сообщил, что обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и сотрудничество в рамках Организации стран - экспортёров нефти, то есть, будущие цены на нефть.

Путин приехал в Саудовскую Аравию с большой делегацией. В ней, в частности, была глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее небо над ОАЭ в честь прибытия Путина окрасили в цвета флага РФ с помощью самолётов. В сети пишут, что это истребители F-16. Такие самолёты составляют основу боевой авиации Военно-воздушных сил ОАЭ наряду с французскими "Миражами". Аналогичную технику Украина ожидает получить от партнёров на Западе.

По данным открытых источников, у Эмиратов 79 единиц F-16 и 68 "Миражей".

Мы также сообщали, что В Кремле рассказали о целях визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ - уровень добычи нефти "для обеспечения стабильности цен", войну Израиля с ХАМАС и войну РФ в Украине.