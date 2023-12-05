Российский оппозиционный политик Григорий Явлинский рассказал, что предлагал во время встречи с Владимиром Путиным взять на себя роль переговорщика между Россией и Украиной.

"Я могу представлять только Россию, не могу быть от кого-то другого. Но да, я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов", – сказал Явлинский в интервью РБК.

По его словам, он приводил аргументы на встрече с Путиным за скорейшее прекращение огня.

"Я излагал аргументы, а президент ничего не ответил на них. Вопрос остался открытым. Но президент очень серьезные уточняющие вопросы задавал. Это был глубокий и долгий разговор", – сказал он.

По мнению Явлинского, главное – прекращение огня, а дальше будут долгие переговоры, которые "будут срываться, будут начинаться вновь, возникнет множество технических вопросов: разведение войск, демаркационная линия, кто будет за этим наблюдать, будут ли там международные силы".

При этом он говорит, что о прекращении огня сейчас стали заявлять все чаще.

"Три месяца назад даже не было такого словоупотребления. А сейчас захлебнулось украинское контрнаступление, появился Ближний Восток, политические конфликты начались в Киеве. Значит, прекращение огня скоро станет главным словосочетанием. Это еще не мейнстрим, но оно уже появляется время от времени. Это будет. Но каждый день откладывания этого решения стоит жизней", – говорит Явлинский.

Он считает, что в конфликте виноваты все, в том числе страны Запада.

"До сих пор никто не хочет даже всерьез разговаривать о прекращении огня. А стоять за чьей-то спиной, говорить: "Я тебе дам любое оружие, ты только воюй, а сам я воевать не буду – пусть твоих людей там убивают" – это политика?" – задается вопросом Явлинский.

При этом он считает, что российское общество поддержит прекращение огня.

"У меня нет сомнения в том, что абсолютное большинство людей, если их спросить: "Вы бы хотели, чтобы это все прекратилось?" сказали бы: "Да, хотим", - сказал Явлинский.

Он также заявил, что для него Россия и Украина как "правая и левая рука" и напоминает, что родился во Львове, где и сейчас живет его брат.

Напомним, в конце октября лидер партии "Яблоко" встретился в Кремле с Владимиром Путиным. По словам Явлинского, "нет никакого мирного плана, это фантазия, есть тезис и необходимость прекращения огня".

Недавно Явлинский говорил, что соглашение о прекращении огня в Украине нужно было подписывать в ноябре 2022 года, а весной этого года "окно для него захлопнулось".