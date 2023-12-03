В ноябре украинцы почти поровну разделились по вопросу того, как нужно заканчивать войну.

Об этом свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг".

В частности, 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран. При этом ещё один процент призвал согласиться на требования РФ.

48% выступают за то, чтобы отказаться от переговоров и воевать до освобождения территорий. Прошлой зимой и летом количество сторонников такой точки зрения составляло 60%.

Сторонников компромисса больше среди младшей возрастной группы - 18-35 лет (45%) и на востоке страны (51%). Сторонников продолжения войны - в более старшей группе 36-50 лет и на западе страны (по 50%).

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Украине растет количество людей, считающих неизбежными территориальные уступки РФ в обмен на мир.

Также в Украине вдвое выросло число тех, кто считает, что Россия сможет воевать еще долго.

Кроме того, приводились итоги опроса, согласно которому стало больше украинцев, которые считают, что Запад устал от Украины и власть готова на компромиссы с РФ.