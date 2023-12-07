Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы в стране на 7 февраля 2024 года.

Об этом говорится в указе, который опубликовал сайт главы государства.

"Руководствуясь частью I статьи 101 Конституции Азербайджанской Республики, принимаю решение в соответствии со статьей 179 Избирательного Кодекса Азербайджанской Республики:

1. Объявить внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики.

2. Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики обеспечить назначение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики на 7 февраля 2024 года и их проведение в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики", - сказано в тексте указа.

В 2018 году парламент Азербайджана принял изменения в Избирательный кодекс, касающиеся сроков проведения президентских выборов. Согласно поправкам, дата очередных президентских выборов в Азербайджане назначается на вторую среду месяца, в котором 7 лет назад состоялись предыдущие выборы президента страны (за исключением внеочередных выборов). Поскольку последние по счету очередные президентские выборы в Азербайджане прошли в апреле 2018 года, то следующие должны были проводить в апреле 2025-го.

Алиев сможет участвовать в следующих выборах, так как Конституция республики позволяет одному человеку занимать пост главы государства неограниченное количество сроков.

Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. На выборах в 2018 году он набрал более 86% голосов.

В сентябре Азербайджан провел однодневную военную операцию, в результате которой установил полный контроль над Нагорным Карабахом. Вероятно, на успехе операции Алиев хочет переизбраться.

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