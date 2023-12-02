Декларация в Верховной Раде о недопущении выборов в Украине до конца войны неожиданно стала предметом дискуссии в политических кругах.

Во-первых, обратили внимание, что внутрипарламентского единства вокруг этого документа нет, так как в депутатской группе "Восстановление Украины" его не поддержали, назвав неконституционным.

Во-вторых, среди экспертов есть мнение, что заявление, формально поддержанное представителями власти, ни к чему ее на самом деле не обязывает. То есть если Офис президента Владимира Зеленского увидит целесообразность в проведении кампаний в 2024 году, документ его не остановит.

Правда, на официальном уровне планы провести выборы отрицаются. На днях президент вновь заявил, что до конца войны никаких выборов не будет. Но, по неофициальной информации, их вероятность в следующем году пока на 100% не исключена.

"Президент хотел бы провести выборы, но возникла одна проблема - Залужный. Пока она не будет решена, выборы не объявят", - сказал "Стране" источник в политических кругах.

Речь идет о слухах о возможном участии в выборах президента (если они будут объявлены) главкома ВСУ Валерия Залужного. Они появились сразу после того, как на Банковой стали активно намекать о возможность проведения выборов президента в указанный Конституцией срок - в конце марта 2024 года. Что сразу же вызвало сильное напряжение в украинском политикуме. Это, как уже писала "Страна", и побудило президента быстро "сдать назад" и заявить о том, что выборы до конца войны "не ко времени".

Но если станет четко понятно, что Залужный не идет на выборы, концепция у Банковой может вновь резко поменяться. Так как других серьезных конкурентов у президента нет, зато по-прежнему есть стремление получить на выборах во время военного положения мандат на 5 лет, чтоб быть в дальнейшем более свободным в вариантах окончания войны.

Подробности - в материале "Страны".

Именем Жана Моне

Мы сообщали, что большинство фракций и депгрупп парламента выступили с призывом отказаться от выборов в Украине (и президентских, и парламентских) до конца войны. Согласно этой декларации, их нужно провести не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Как выяснилось позднее, против такого предложения высказались лишь в депутатской группе "Восстановление Украины" (ВУ). К этому мы еще вернемся.

Декларация - часть документа под названием "Выводы, принятые во время девятого "Диалога Жана Моне". Мероприятие состоялось 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области.

В нем приняли участие часть руководства парламента, лидеры или представители большинства фракций и групп Рады. Евроструктуры представляла делегация во главе с бывшим президентом Европарламента Петом Коксом.

Собственно, ЕП - инициатор и медиатор этих внутрипарламентских круглых столов, названных в честь идеолога европейской интеграции "Диалогом Жана Моне".

Выводы подписали первый вице-спикер Корниенко, вице-спикер Кондратюк, глава фракции "Слуга народа" Арахамия, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сопредседатель Евросолидарности Ирина Геращенко, лидер фракции "Голоса" Устинова, нардеп Арешонков из " Доверия", нардеп Папиев из "Платформы за жизнь и мир", нардеп Кальченко (СН), Климпуш-Цинцадзе, Парубий (оба Евросолидарность), Цабаль ("Голос"), Галайчук, Подгорная (СН), Соболев ("Батькивщина"), Билозир ("Доверие"), Скороход ("За будущее").

Как рассказал "Стране" один из участников мероприятия, замглавы фракции "Батькивщины" Сергей Соболев, в рамках встречи фракции инициировали подписание декларации о недопущении выборов в военное время, "чтобы не раскалывать страну и нацию".

"Мы же видели, что после заявления Кулебы (министр иностранных дел Дмитрий Кулеба - Ред.) о том, что ОП "обдумывает и взвешивает" возможность проведения президентских выборов весной, в стране фактически стартовала избирательная кампания. Она несла угрозу нашему единству во время войны. До последнего правящая партия внутри себя консультировалась, но в итоге пункт о недопущении выборов во время войны внесли в документ", - прокомментировал Соболев "Стране".

Он также обратил внимание, что в заявлении также говорится о согласии отменить ограничение 25% от избирательной квоты - количество голосов, необходимого собрать, чтобы участнику партийного списка попасть в его "проходную" часть. Это, по словам Соболева, сделает т.н.открытые избирательные списки при пропорциональной системе выборов "реально открытыми".

"В целом наша декларация будет удерживать власть от новых попыток протолкнуть идею выборов, против которых высказывается и большинство украинцев, как показывают опросы", - настаивает представитель "Батькивщины".

Собеседник, близкий к руководству парламентской фракции СН, сказал "Стране", что документ, принятый в рамках "Диалога Моне", станет дополнительной помехой при осуществлении сценария "выборы до окончания войны".

"Теперь сопротивление будет бОльшим. К декларации будут апеллировать - как и к Европарламенту и Пету Коксу. А так как не исключено, что нужно будет какие-то решения по назначению выборов проводить через Раду, то собирать голоса под них станет сложнее. Впрочем, этот сценарий сейчас отброшен. В ОП видят возможные риски для нашей обороны, и процессов внутри страны, и своего положения. Да и против выборов народ, инфраструктура (имеется в виду значительный урон, нанесенный инфраструктуре выборов войной - Ред.) По поводу этого всего в ОП рефлексируют, приходя к выводу, что пока лучше этого не делать", - говорить источник.

Подписи, да не все и не те

Однако на что сразу обратили внимание в отношении декларации: одна депутатская группа ее не поддержала. Подписей представителей "Восстановления Украины" под итоговым документом девятого "Диалога Жана Моне" нет. Член ВУ Евгений Шевченко в своем Telegram-канале назвал декларацию "неконституционной".

"Мы не можем подменять полномочия Конституционного суда Украины. Только КСУ может поставить точку в споре, когда должны пройти выборы в нашей стране", - отметил Шевченко (ВУ).

"А от других депутатских групп подписали не первые лица. Нет подписи, например, и настоящего лидера фракции "Евросолидарности" экс-президента Петра Порошенко. И это зацепка для них, чтобы потом сказать: мы не поддерживаем решение о непроведении выборов", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Впрочем, в любом случае, под документом есть подписи лидера парламентской фракции "Слуги народа" (СН) Давида Арахамии и первого зампредседателя парламента Александра Корниенко, который прошел в Раду по спискам СН.

Напомним: недавно Арахамия заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, что в 2024 году в Украине не будет никаких выборов. Источники во фракции СН говорят, что глава фракции, делая свое заявление, опирался, в том числе, на результаты девятого "Диалога Жана Моне".

Фактор Залужного

Но значит ли это, что власть окончательно отказалась от проведения выборов во время войны?

Эксперты так не считают.

"Любой документ, который продуцируется Верховной Радой не в качестве закона - бумажка, не имеющая юридической силы. Просто в данный момент Зеленскому понадобился дополнительный аргумент, почему не нужно проводить выборы. А потом ситуация может измениться, и избирательный процесс запустят, не обратив внимание на декларацию", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

"Сейчас Банковая реагирует в отношении выборов, в том числе, на народные настроения: в массах идея малопопулярна. Однако вполне вероятно, что в случае отмены военного положения и снятия политических ограничений, да еще при неблагоприятном развитии событий на фронте рейтинг президента радикально упадет, что чревато проблемным результатом кампании. И потому нельзя сказать, что от идеи провести выборы еще до окончания войны во власти полностью отказались, скорее ее подвесили. Примеров в истории выборов во время войны предостаточно: тут и выборы и в Конгресс, и президента США во время Гражданской войны в этой стране, и переизбрание Ли Сын Мана во время конфликта двух Корей", - говорит политолог Андрей Золотарев изданию.

"Ситуацию с выборами будет определять ход войны и внутриполитический расклад. Если события на фронте пойдут по кризисному сценарию или будут внутриполитические кризисы, выборы могут быть назначены очень быстро без оглядки на декларацию или какие-то другие подобные документы. Или же наши западные союзники решат, что украинской власти требуется новый мандат доверия народа, чтобы принять некие решения в отношении войны или возможных переговоров - и тогда кампания будет объявлена без промедления. Все-таки выборы - это главный формальный признак демократического государства. Впрочем, насколько я знаю, решение о выборах властью не принято", - утверждает эксперт Бортник.

Источник "Страны" в политических кругах также считает, что от идеи выборов во время войны власти полностью не отказались.

"Нужно разделять два вида выборов - президентские и парламентские. Парламентские выборы во время войны запрещены Конституцией. По крайней мере именно так многие трактуют ее 83 статью. А Конституцию во время действия военного положения менять нельзя. Кроме того, в виду падения рейтинга у "Слуги народа" парламентские выборы для власти несут угрозу потери большинства, которое она в нынешней Раде худо-бедно контролирует. А потому выборы в Раду Банковой не нужны. Совсем другое дело - выборы президента. Изначально в ОП был большой соблазн привести их в марте 2024 года, как и положено по Конституции, чтоб получить мандат на 5 лет и иметь развязанными руки для разных вариантов окончания войны. В том числе и тех, которые не предусматривают выход на границы 1991 года. Однако слухи о выборах вызвали сильное бурление в украинском политикуме. Многочисленные противники Зеленского увидели в них возможность убрать его от власти. Тем более, что есть и потенциальный кандидат, который имеет хорошие шансы победить на выборах действующего президента - главком ВСУ Валерий Залужный. И к нему, скажем так, стали активно "присматриваться". И хоть сам главком никогда и нигде не заявлял о своих политических амбициях, но в Офисе президента в возникшем напряжении почувствовали большую угрозу. Поэтому, с одной стороны, заявили, что выборы сейчас не ко времени. С другой стороны - Зеленский в одном из своих интервью прямо сказал Залужному, чтоб он не шел в политику. Кампания, которая сейчас разворачивается против главкома с заявлениями Безуглой - из той же серии. Офис президента сейчас хочет добиться гарантий того, что главком не пойдет на выборы. А если таких гарантий дано не будет, то попытается уволить главкома. Причем не просто так, а с максимальной дискредитацией. Но это пока лишь планы Банковой, препятствием для осуществления которых может стать позиция западных союзников. В любом случае, пока у Зеленского не посчитают, чтоб "проблему Залужного" они решили, выборы объявлять не будут. Если только не случится какого-то очень острого внутриполитического кризиса и у президента не будет иных шансов из него выйти кроме как провести выборы", - говорит источник.

Тем временем, появилась и первая социология по Зеленскому и Залужному.

Данные опроса группы "Рейтинг" показывают, что уровень доверия украинцев к Залужному превысил показатели президента Владимира Зеленского.

Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных (Зеленскому 39%), "скорее доверяют" 19% (у президента здесь 33%). То есть в целом доверие к главкому держится на уровне 82%, а к главе государства - 72%.

Судя по данным "Рейтинга", доверие к Зеленскому начало существенно снижаться с июля 2023 года.

На гипотетических выборах, в которых бы участвовал и Зеленский, и Залужный, никто из них не одержал бы победы в первом туре (у Зеленского - 47,4%, у Залужного - 30,7% среди тех, кто определился с кандидатурой).

Во втором туре голоса разделись бы практически поровну - Зеленский взял бы 42%, а Залужный 40%.

При этом стоит отметить, что Залужный еще никак не озвучивал своих президентских амбиций. Обычно после выдвижения на выборы у кандидата рейтинг значительно вырастает. Так было, например, с рейтингом Зеленского после того как он в новогоднюю ночь 31 декабря 2018 года объявил о своем выдвижении в президенты.