Президент Владимир Зеленский заявил, что война сделала невозможным проведение президентских выборов в Украине.

Об этом он сказал в интервью Associated Press.

Он сказал, что готов провести выборы, но большинство украинцев этого не хотят, считая их "опасными и бессмысленными".

Также Владимир Зеленский сказал, что у него "нет слов, чтобы описать, насколько сложна эта работа, но он также не может себе представить, что покинет этот пост".

"Честно говоря, вы не можете этого сделать. Это было бы очень несправедливо, неправильно и определенно демотивировало бы", - заявил президент.

Напомним, накануне все фракции и группы Верховной Рады (кроме группы "Восстановление Украины") договорились, что выборов в Украине до конца войны быть не должно.

Ранее мы писали о том, когда будут новые выборы в Украине и от чего это зависит.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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