Президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам, что без дополнительной помощи война в Украине станет "гораздо более жестокой", а ВСУ "неизбежно уступит позиции своему решительному и хорошо вооруженному противнику".

Об этом сообщает The Washington Post.

При этом и он, и президент США Джо Байден "отказались подробно рассказать о планах Украины на предстоящий год, что больше всего беспокоит республиканцев".

А президент США "уклонился" от вопроса, будут ли Штаты "в какой-либо момент" призывать Украину начать мирные переговоры с РФ.

Сенатор Рон Джонсон (республиканец) подтверждает инсайд Bloomberg, что Зеленский использовал термин "партизанская война", намекая на "кровавую, нетрадиционную тактику, используемую повстанцами против оккупационных сил США в Афганистане и Ираке", и "предположил, что именно туда конфликт может пойти, если Украина потеряет военную помощь США".

Джонсон назвал это "проигрышным предложением для всех". "Поэтому, чем скорее все это закончится, тем лучше", - сказал он и добавил, что его по-прежнему беспокоит возможность "подливать масла в огонь".

"Другие сенаторы подтвердили, что речь Зеленского, какой бы страстной она ни была, вряд ли повлияет на тупиковую ситуацию вокруг пограничной политики США (или побудит их одобрить дополнительную помощь Украине без нее) до того, как на следующей неделе законодатели уйдут на каникулы", - пишет WP.

Напомним, Байден настаивает, что Конгресс должен одобрить помощь Украине до праздников.