Владимир Зеленский опубликовал видео своей встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

"Рассказал о достижениях украинских защитников, победах в Черном море и больших усилиях Украины, направленных на реформирование и возвращение нашего государства к экономической самодостаточности в будущем", – рассказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Джонсон после этой встречи своего мнения относительно условий помощи Украине не изменил.

"Наше первое условие любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности", – заявил Джонсон.

Также Джонсон сказал, что с момента занятия им поста спикера требовал у Белого дома "ясной стратегии, которая позволит Украине победить".

Ранее сообщалось, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к Рождеству. Такое мнение высказал спикер Палаты представителей Майкл Джонсон.

Джонсон также заявил, что Соединенные Штаты не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу".

"Мы понимаем необходимость оказания помощи Украине", - подчеркнул спикер.