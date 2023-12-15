Украина может потерпеть поражение в войне с Россией уже к лету, если западные союзники не предоставят дополнительную помощь.

Об этом заявляют западные чиновники и представители спецслужб, сообщает СNN.

Чиновники описывают задержку с помощью США как потенциально ослабляющую оборону Украины на длительный срок.

Официальные лица Запада заявляют о "перспективе проигрыша войны на долгосрочном отрезке".

"С нами нет никакой гарантии успеха, но без нас они наверняка потерпят неудачу", – сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Новость о том, что Венгрия блокирует европейскую помощь, "подчеркнула масштаб проблемы, стоящей перед Киевом, и многие опасаются, что, если США не смогут продолжать оказывать поддержку, европейские страны последуют за ней", сообщает CNN.

"Сейчас западные спецслужбы подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. Один высокопоставленный военный чиновник США оценил месяцы при худшем сценарии, когда к лету произойдет существенная неудача или даже поражение. Победа России станет не просто ужасной новостью для Украины, она станет катастрофой для всей европейской безопасности и серьезным ударом по США", – говорится в публикации.

Украинские силы уже нормируют боеприпасы, сообщили CNN американские и украинские официальные лица, добавляя, что российские силы ведут ответный огонь в пять-семь раз сильнее, чем ВСУ.

По оценкам западных чиновников, без дополнительной помощи США Украина сначала исчерпает ракеты большой дальности, затем ракеты ПВО, а потом артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности, такие как переносные противотанковые ракеты "Джавелин" и зенитные ракеты "Стингер".

Вчера адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что в условиях сокращения помощи, предоставляемой со стороны Запада, ВСУ смогут продержаться еще один год.

Европейский обозреватель Washington Post Ли Хокстедер считает, что главный риск в связи с Украиной - это не тупик на фронте, а поражение Киева.