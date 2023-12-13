Главный риск в связи с Украиной - это не тупик на фронте, а поражение Киева.

Такое мнение высказал европейский обозреватель Washington Post Ли Хокстедер в колонке с заглавием "В Украине риск не тупик. А разгром".

"Потенциальный финал российско-украинской войны внезапно прозвучал вслух: Киев рискует проиграть – и пострадать от невообразимой бойни и ее последствий", - написал автор.

По его мнению, "судьба Украины висит на волоске". Причины две: ее неспособность отвоевать территорию у российских сил и проволочки с западной помощью - как от США, так и от Европы.

"Без вливаний денежных средств, оружия и боеприпасов вряд ли сохранится даже разочаровывающий статус-кво уходящего года", - считает Хокстедер.

По его мнению, украинские силы, у которых заканчивается техника, "могут быть вынуждены отступить, сократить свои оборонительные линии и покинуть территорию". При этом полный военный крах украинцев в ближайшие месяцы маловероятен, но Владимир Путин рассчитывает на долгую войну.

"Главным преимуществом Путина является стратегическое терпение — способность переждать то, что, как он уверен, ограничено политической волей и ресурсами Запада для поддержания Украины. В конце концов, полагает он, Украина будет вынуждена капитулировать", - пишет автор.

Сроки этой капитуляции могут быть "ускорены", если Запад сейчас не одобрит военную помощь Украине.

"Этот мрачный сценарий нанесет ошеломляющий удар по престижу и авторитету Запада, показав, что его обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" были пусты", - заключает Хокстедер.

Ранее американская пресса сообщил, что Владимир Зеленский заявил сенаторам, что без дополнительной помощи война в Украине станет "гораздо более жестокой", а ВСУ "неизбежно уступят позиции своему решительному и хорошо вооруженному противнику".

Напомним, в ноябре британский The Economist впервые написал о тупике на фронте в Украине.