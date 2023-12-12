Во время брифинга с журналистами в Белом доме Владимир Зеленский не ответил на вопрос о том, сможет ли Украина победить без помощи США.

Об этом сообщила в соцсети Х журналистка агентства Bloomberg из пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

"Я спросила Зеленского во время встречи с Байденом в Овальном кабинете, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США. Он ответил молчанием, слегка пожав плечами", – написала она.

Между тем помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что без новой военной помощи США Украина не сможет подготовиться к наступлению в 2024 году.

Сегодня Зеленский приезжал в американский Конгресс, чтобы убеждать сенаторов проголосовать за новый пакет финансирования Украины.

Однако судя по сообщениям прессы, это ему не удалось. Так, СМИ цитируют заявление после его выступления сенатора-республиканца от штата Миссури Эрика Шмитта, который сообщил что Зеленский не рассказал законодателям США ничего нового.

А спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с украинским президентом отметил, что не изменил своего мнения по поводу выделения помощи Украине.