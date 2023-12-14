В условиях сокращения помощи, предоставляемой со стороны Запада, ВСУ смогут продержаться еще один год. После этого высока вероятность переговоров на условиях РФ.

Такое мнение высказал колумнист агентства Bloomberg и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Украина, вероятно, сможет прожить еще один год при сокращении поддержки Запада, но после этого Путин добьется своего", — пишет Ставридис.

Экс-адмирал ВМС США отметил, что в случае прекращения поставок вооружений Киеву российская армия получит возможность дальнейшего наступления, при этом украинские силы будут вынуждены отступить.

Если Запад сохранит свою поддержку Украине, в чем Ставридис не уверен, "шансы на раунд значимых мирных переговоров через год резко возрастут".

Вероятно, пишет экс-главком НАТО, переговоры об Украине пройдут под эгидой либо ООН, либо "какой-либо комбинации" с участием США, Евросоюза, Китая и Индии.

Автор статьи также приходит к выводу, что ВСУ вряд ли смогут дать отпор ВС РФ и изгнать Россию с оккупированных территорий юго-востока Украины.

Согласно опросу, около 46% жителей прифронтовых областей выступают за конец войны без возврата территорий.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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