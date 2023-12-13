На юге и востоке Украины, то есть, в прифронтовых областях, более 45% жителей выступают за прекращение войны без возврата захваченных территорий, при условии, что Запад предоставит гарантии безопасности.

Данные опроса публикует КМИС.

На юге сторонников прекращения войны 46%, на востоке Украины - 47%. Всего этот показатель по стране составляет 32%.

При этом большинство опрошенных украинцев - 58% - высказались за продолжение войны, даже если Запад существенно сократит поддержку Украины, и есть риск потерять новые территории.

В центре Украины сторонников продолжения войны 65%, а на западе - 64%. На юге - 40%, на востоке - 42%.

Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", в ноябре украинцы почти поровну разделились по вопросу того, как нужно заканчивать войну.

В частности, 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран. 48% выступают за то, чтобы отказаться от переговоров и воевать до освобождения территорий.