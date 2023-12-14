Сенат США поддержал законопроект об оборонной политике, выделяющий рекордные 886 миллиардов долларов ежегодных военных расходов. В них заложена и небольшая помощь Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Документ поддержали как республиканцы, так и демократы.

Он продлевает одну меру помощи Украине - Инициативу содействия безопасности - до конца 2026 года, разрешая выделить 300 миллионов долларов на программу в текущем финансовом году (до 30 сентября 2024 года) и следующем.

"Однако эта цифра ничтожна по сравнению с 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент США Джо Байден попросил Конгресс одобрить", - отмечает Reuters.

Напомним, агентство Bloomberg писало, что во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский "умолял" одобрить новый пакет помощи, но покинул Вашингтон без четкого согласия. Сенатор-республиканец Роджер Уикер предположил, что помощь может быть одобрена в начале января.

Между тем лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до Рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины.