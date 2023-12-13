Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер упрекнул республиканцев в Конгрессе в том, что рождественские каникулы для них важнее, чем работа над разрешением кризиса на границе и помощь Украине.

Об этом он рассказал журналистам.

"Вчера вечером я говорил со спикером Джонсоном и призывал его продлить немного сессию палаты, чтобы дать шанс на согласование запроса о дополнительных ассигнованиях", - сообщил Шумер.

Он не уточнил, что ответил Джонсон, чьи подопечные должны уйти на рождественско-новогодние каникулы 14 декабря и вернуться к работе в начале января.

"Вы не можете притворяться, что настроены серьезно в решении этих вопросов, если считаете, что пора ехать домой на каникулы", - добавил Шумер.

При этом он отметил, что представители обеих партий "продолжают переговоры" о запрошенном администрацией пакете финансирования, которое предусматривает в том числе помощь Украине и Израилю.

О том же Шумер позже написал в Х.

"Слишком многие республиканцы теперь, похоже, больше заинтересованы в полете домой на каникулы, чем в завершении работы. Если республиканцы заявляют, что граница является чрезвычайной ситуацией, они должны быть готовы остаться. Кричать о границе, а потом говорить, что нам пора домой, – это несерьезно", – сказано в посте Шумера.

Между тем лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до Рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины.

Сегодня нардеп Верховной Рады сообщила, что работу Конгресса США продлили еще на неделю. Американские медиа пока информации о продлении работы Конгресса не подтверждали.

Как написало агентство Bloomberg, во время визита в США Владимир Зеленский "умолял" американцев одобрить новый пакет помощи, но покинул Вашингтон без четкого согласия на это. Сенатор-республиканец Роджер Уикер предположил, что помощь может быть одобрена в начале января.