Работу Конгресса США продлили еще на неделю.

Об этом сообщила в Фейсбуке находящаяся в Штатах народный депутат Александра Устинова.

"Сегодня сенаторам объявили, что работают до 21.12 вместо 15 декабря. Продлили работу Конгресса еще на неделю. А значит, у нас есть еще неделя, поэтому держим кулачки, чтобы договорились. Похоже, демократы готовы идти на уступки, учитывая, что сенатор Мерфи, который был переговорщиком от демократов, отстранен, и сейчас переговоры ведет глава демократов в Сенате сенатор Шумер. Говорят, Байден после встречи с Зеленским тоже сказал идти на уступки", – написала Устинова.

Американские СМИ пока информации о продлении работы Конгресса не подтверждали.

Как написало агентство Bloomberg, во время визита в США Владимир Зеленский "умолял" американцев одобрить новый пакет помощи, но покинул Вашингтон без четкого согласия на это. Сенатор-республиканец Роджер Уикер предположил, что помощь может быть одобрена в начале января.

А Джо Байден настаивает на том, что Конгресс должен одобрить помощь Украине до новогодних праздников.