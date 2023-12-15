Один из главных посылов Владимира Путина на вчерашней пресс-конференции - озвучивание готовности РФ к широким переговорам с Западом.

Такое мнение приводит Фонда Карнеги Татьяна Становая в статье на сайте организации.

"Путин ждет, что Запад переосмыслит свою политику и начнет искать возможности для инклюзивного разговора", - пишет Становая.

Она связывает это с проблемами с выделением Украине новой западной помощи.

"С точки зрения российского руководства, конфронтация с Западом подошла к поворотной точке: украинское контрнаступление провалилось, Россия чувствует себя как никогда уверенно, а Запад все больше колеблется, погружаясь во внутренние разногласия", - считает аналитик.

Она отмечает, что Путин еще с лета стал выступать "куда более оптимистично", реже угрожал ядерным оружием. А теперь пытается представить миру "новую" Россию и "дать Западу понять, что пришло время переосмыслить его политику", потому что у РФ хватает ресурсов воевать дальше.

По оценке Становой, президент РФ пытался показать свое "превосходство над противником: в военном отношении — над Украиной, в моральном, историческом, геополитическом — над Западом". А также стремился показать, что РФ еще способна захватить новые территории Украины и сменить украинскую власть.

"Путин попытался поставить Запад перед фактом: Россия добьется не только полной военной капитуляции Украины, но и установит там дружественный режим ("денацификация"), а украинский Юго-Восток будет частью России. Путин дает понять, что вопрос лишь в цене, которую Запад заплатит за то, что откладывает решение пересмотреть поддержку Украины. Посыл такой: либо мы договариваемся сейчас, либо Россия будет и дальше перемалывать украинский народ и посланную ему военную технику", - считает аналитик Фонда Карнеги.

По ее мнению, в целом выступление Путина фиксировало "стабилизацию новой реальности".

"Завершен этап военной неопределенности. Россия превратилась в консолидированное воюющее государство. Ни Украина, ни Запад, с точки зрения Москвы, больше не могут военным путем изменить ситуацию на фронте. Теперь Путин ждет, что Запад переосмыслит свою политику и начнет искать возможности для инклюзивного разговора.

Сигнал о том, что Россия к такому разговору готова, был одной из главных задач пресс-конференции. Но очевидно, что таких предложений, сделанных с позиции силы, на Западе от Москвы никто принимать не будет. А значит, дальше ждет новый виток противостояния", - считает аналитик.

Отметим, что вчера представитель Белого дома Джон Кирби уже фактически ответил на призывы Путина, заявив, что нормализация отношений с РФ возможна только после вывода российских войск с территории Украины.

Ранее мы приводили главные заявления Путина о войне и Украине на пресс-конференции.

Также мы рассказывали, что колумнист агентства Bloomberg и адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис полагает, что в условиях сокращения помощи, предоставляемой со стороны Запада, ВСУ смогут продержаться еще один год.