Президент рф Владимир Путин на пресс-конференции назвал три цифры по численности российской армии, воюющей в Украине.

По его словам, сейчас в зоне т.н "спецоперации" находится 617 тысяч российских военных.

С начала этого года в воюющую армию было набрано 486 тысяч человек.

А в прошлом году было мобилизовано 300 тысяч.

Что можно сказать исходя из этих цифр о потерях армии РФ?

В феврале 2022 года Россия атаковала Украину армией общей численностью, по разным данным, от 150 до 200 тысяч человек.

Берем некий средний показатель (175 тысяч) и добавляем к названным Путиным цифрам:

175+300+486=961 тысяч. К этой цифре следует добавить контрактников, которые заключили контракты с февраля до декабря 2022 года. Но эта цифра неизвестна. И, кроме того, до мобилизации эти контракты были срочными (от 2 месяцев) и многие их не перезаключали. Плюс мобилизованные в т.н "ЛДНР" (точная цифра неизвестна, минимальные оценки - 50-60 тысяч человек). Также нужно добавить еще численность ЧВК "Вагнер" (по данным самих "вагнеровцев" за время войны через них пошло 78 тысячи человек).

То есть, если брать эти цифры по самым минимальным оценкам, и добавить их к названным Путиным, то получится 1,1 млн человек, прошедших за все время через войну в Украине.

Отнимаем от этой цифры названную Путиным нынешнюю численность действующей в Украине армии (617 тысяч). И получаем цифру общих потерь России на войне в Украине (убитые, не вернувшиеся в строй после ранений, пропавшие без вести, пленные) - 483 тысячи человек.

Но это при условии, что цифры, названные Путиным, соответствуют действительности. Например, эксперты подвергают сомнению цифру в почти 500 тысяч контрактников, которые, по данным российских властей, пополнили армию РФ с начала этого года. Эксперты полагают, что в реальности их гораздо меньше: называются цифры в 150-300 тысяч человек.

Также не факт, что обозначенная Путиным численность действующей армии в 617 тысяч человек соответствует действительности.

Реальную численность армий во время войн, как правило, не называют. А публично озвученные цифры могут как завышаться, так и занижаться.