Россияне потеряли 87% от общего количества сухопутных войск и две трети танков, которые она имела до начала вторжения в Украину.

Такие данные сообщил CNN источник, знакомый с рассекреченными данными разведки США, предоставленными Конгрессу.

По оценкам, из 360 000 военнослужащих, вошедших в Украину, включая контрактников и призывников, Россия потеряла на поле боя 315 000 человек.

По тем же оценкам, из 3500 танков потеряно 2200. Также было уничтожено 4400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что составляет 32% потерь.

"По состоянию на конец ноября Россия потеряла более четверти своих запасов техники сухопутных войск, существовавших до вторжения", - говорится в оценке.

"Тем не менее, несмотря на тяжёлые потери в живой силе и технике, президент России Владимир Путин полон решимости продвигаться вперёд... Долгожданное украинское контрнаступление осенью застопорилось, и официальные лица США полагают, что Киев вряд ли добьётся каких-либо серьёзных успехов в ближайшие месяцы", - добавляет CNN.

Ранее издание New York Times писало, что суммарные потери России и Украины с начала открытой войны могут достигать 500 тысяч человек.

Мы такж сообщали, что по словам главы ГУР Кирилла Буданова потери Украины выросли при контрнаступлении, но у россиян они всё равно выше.