Ставка России на усталость США и Запада от поддержки Украины с каждым днем смотрится все лучше, а реальных долгосрочных гарантий безопасности Киева больше не существует.

Об этом пишет аналитик CNN Стивен Коллинсон.

По его мнению, прекращение поддержки Киева не только подорвет решимость Запада относительно Украины, но и пошлет сигнал противникам США о том, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона "ничего не значат в других странах мира".

Ранее влиятельная The Washington Post опубликовала статью, почему наступление Украины закончилось неудачей.

По данным издания, украинские, американские и британские военные при подготовке наступления использовали фигурки с настольными картами и компьютерные "военные игры".

"Но Вашингтон просчитался, в какой степени украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного образца за короткий период – особенно без того, чтобы сделать ВВС Киева неотъемлемой частью современных вооруженных сил", - пишет издание.

В то время как британская Times написала о потерях украинской армии при наступлении на Южном фронте.

Украинские военные рассказали журналисту издания, что их подразделение, брошенное "переломить обстановку на Южном фронте", уже потеряло 75% своего состава.

"Элитные украинские войска рассказывают, какую ужасную цену они платят за прорыв российских позиций во время летнего контрнаступления", - говорится в публикации.