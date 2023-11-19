Украина сталкивается с нехваткой личного состава для продолжения войны, пишет CNN.

"Украинским вооруженным силам требуется больше живой силы, чтобы вести кровавую войну на истощение против России", - пишет издание.

"Чиновники публично признали, что уклонение от военной службы и соблюдение правил мобилизации являются проблемой", - говорится в материале.

Военные, опрошенные CNN, говорят, что все, кто хотел пойти добровольцами, уже это сделали. Поэтому, по мнению майора Виктора Кисиля из бригады "Хартия", "наблюдается нехватка военных кадров, иногда критическая".

Издание также сделало несколько мини-интервью с украинцами, одни из которых согласны пойти воевать, если призовут, другие нет. Интересно, что оба "отказника" - айтишники, которые говорят, что не подготовлены для войны и полезнее в тылу, где платят налоги и приводят в страну валюту.

Один из айтишников, Виктор, заявил, что "Украина, к сожалению, не готова воевать с Россией. У нас нет для этого ни сил, ни денег, ни оружия". Для него продолжение войны "это бессмысленное убийство наших граждан".

Второй IT-специалист Евгений спрашивает, "что дала мне эта страна, что я ей чем-то обязан?". "За мое обучение платили родители, хотя я был отличником и должен был учиться на бюджете. Получается, что никто не соблюдает закон, а все говорят об обязательствах", - говорит Евгений.

Также украинские военные говорят, что вопрос некомплекта личного состава не решить за счет иностранцев. Воевавший под Бахмутом лейтенант Дмитрий Костюк рассказал, что половина воевавших с ним иностранных контрактников расторгли договор досрочно.

"Почти половина людей все увидела и сказала: "Нет-нет, это уж слишком. Это не та война, на которую мы подписывались", - заявил он.

Костюк также критикует нынешние методы мобилизации. "То, как это делается сейчас – когда пытаются кого-то заставить вступить, то, как раздают повестки, это очень плохо. Например, я командир взвода, зачем мне человек, который не хочет идти в армию?", - спрашивает военный.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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