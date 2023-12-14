В четверг, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что российская группировка войск в Украине составляет 617 тысяч человек.

Об этом он сказал в прямом эфире пресс-конференции.

При этом добавил, что общая протяженность линии фронта составляет две тысячи километров.

Напомним, сегодня нардеп Марьяна Безуглая заявила, что численность украинской армии на фронте - 300 тысяч человек. Она задала вопрос, что делают другие 700 тысяч, поскольку общая численность армии около миллиона человек.

Также мы писали о том, что обозреватель Washington Post назвал мрачную альтернативу тупику на фронте. По его мнению, "судьба Украины висит на волоске". Причины две: ее неспособность отвоевать территорию у российских сил и проволочки с западной помощью - как от США, так и от Европы.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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