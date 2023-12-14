ЗРК Patriot. Иллюстративное фото

Германия передала Украине вторую систему ЗРК Patriot и ракеты к ней.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Также в новый пакет вошли:

  • девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 7 390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;
  • три беспилотных машины для разминирования;
  • 14 систем обнаружения дронов;
  • восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
  • четыре прицепа к тягачам;
  • восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатометов.

Военная помощь ФРГ Украине

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторую переданную Украине систему ПВО Patriot планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Также недавно генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер говорил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине и поставит Киеву почти 200 тысяч артиллерийских снарядов в 2024 году

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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