Германия передала Украине вторую систему ПВО Patriot с боеприпасами
Германия передала Украине вторую систему ЗРК Patriot и ракеты к ней.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Также в новый пакет вошли:
- девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 7 390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;
- три беспилотных машины для разминирования;
- 14 систем обнаружения дронов;
- восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- четыре прицепа к тягачам;
- восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатометов.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторую переданную Украине систему ПВО Patriot планируется ввести в эксплуатацию до конца года.
Также недавно генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер говорил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине и поставит Киеву почти 200 тысяч артиллерийских снарядов в 2024 году.
Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
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