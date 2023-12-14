Германия передала Украине вторую систему ЗРК Patriot и ракеты к ней.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Также в новый пакет вошли:

девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

7 390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;

три беспилотных машины для разминирования;

14 систем обнаружения дронов;

восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

четыре прицепа к тягачам;

восемь тысяч 40-мм выстрелов для гранатометов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вторую переданную Украине систему ПВО Patriot планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Также недавно генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер говорил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине и поставит Киеву почти 200 тысяч артиллерийских снарядов в 2024 году.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.