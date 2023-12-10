Германия продолжит оказывать помощь Украине и поставит Киеву почти 200 тысяч артиллерийских снарядов в 2024 году. На это никак не повлияет то, кто станет следующим президентом США.

Так заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



"В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тысяч артиллерийских снарядов. Производство сейчас увеличивается", - сказал генерал.

Бройер не стал говорить о том, как скажется на Европе возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году.

"Я, как и прежде, вижу необходимость поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, каким бы ни был исход выборов в США", - добавил генеральный инспектор Бундесвера.

Отметим, что, по данным Минобороны ФРГ, Киев за последние полтора года получил от Берлина более 250 тысяч снарядов калибра 115 мм.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова сильнее помогать Украине, "если другие ослабнут".

Ранее агентство Reuters сообщало, что Европейский союз за 2023 год поставил Украине 480 тысяч снарядов вместо обещанного Брюсселем миллиона.