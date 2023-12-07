Украина достигла договоренности с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155-го калибра. Их производство начнется не раньше, чем через два года.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

"У нас есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов продлится годы", – сказал Камышин.

По его словам, процесс запуска производства боеприпасов 155 калибра продолжается "не менее двух, максимум трех лет".

"Чтобы начать это производство, нам нужны технологии, которыми владеют наши партнеры. Украина никогда не производила эти калибры. Поэтому, чем раньше мы начнем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны", – сказал министр.

Ранее стало известно, что США передали Украине технологию производства "гибридных" систем ПВО FrankenSAM. Решение позволит ускорить развертывание и усилить защиту украинского неба за счет параллельного производства этих систем как в Украине, так и в США.

Также сообщалось, что США и Украина договорились о намерении ускорить совместное производство оружия. В соглашении подчеркивается, что стороны "будут уделять приоритетное внимание совместному производству и обмену техническими данными для удовлетворения неотложных оперативных потребностей ВСУ".

Война в Украине идет уже 652-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 651-го дня. Самой громкой новостью дня стало убийство в Подмосковье известного украинского политика, после начала вторжения РФ перешедшего на сторону России, - экс-депутата Ильи Кивы. Убийство произошло в день ВСУ, который в Украине отмечают 6 декабря. Что касается ситуации на фронте, то в среду она, по данным разных источников, существенно не изменилась.

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