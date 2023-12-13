В Украине до конца года введут в эксплуатацию вторую систему ПВО Patriot, переданную Германией.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге.

"Вторая система ПВО Patriot из Германии начнет выполнять задачи в Украине еще в этом году", - сказал Шольц.

Также Zeit Online сообщает, что правительство Германии хочет в следующем году выделить на нужды Украины 14 млрд евро. Из них 8 на закупки оружия и 6 для помощи украинским беженцам в Германии.

Кроме того, как заявил Шольц, могут выделить и дополнительные средства в рамках режима "чрезвычайной ситуации".

Это может произойти в случае, если ситуация на фронте ухудшится, другие партнеры сократят помощь Украине, а "угроза для Германии и Европы" возрастает.



В целом бюджет Германии на будущий год сократится на 17 млрд евро.



Ряд налогов будет повышен: налог на СО2, взимаемый на горючее для автомобилей и на отопление жилых помещений с использованием ископаемых источников энергии, а также налог на авиационный керосин для полетов внутри Германии. Также с 2024-го на год раньше будут прекращены субсидии на покупку электромобилей, а также урезаны средства на развитие солнечной энергетики.

За счет такого сокращения бюджета правительство Германии хочет выйти из бюджетного кризиса, в котором оказалась страна после того, как Конституционный суд запретил использовать неизрасходованные ранее десятки миллиардов долларов.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова сильнее помогать Украине, "если другие ослабнут".