На восточном направлении, где армия РФ пошла в наступление по всему фронту, россияне продолжают штурмовые действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

О ситуации сообщил генерал Александр Сырский.

С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку, а также наступают в направлениях Новоселовского, Стельмаховки, Лимана 1-го и Северска.

На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества. Проводит штурмы в направлении Житловки и Терны.

Под Бахмутом идут атаки севернее и западнее города.

Сырский заявляет, что россияне несут потери в восемь раз больше украинских, а также теряют много техники. А ВСУ удерживают позиции.

Ранее мы писали о том, что военные паблики пишут о новой тактике армии РФ в Херсонской области.

Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне наступают по всему фронту на востоке страны. Deep State пишет о новой тактике россиян в Крынках - на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области. Она состоит в заброске пехоты в тыл позиций ВСУ.

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