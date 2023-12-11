Россияне продолжают штурмовые действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях - Сырский
На восточном направлении, где армия РФ пошла в наступление по всему фронту, россияне продолжают штурмовые действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.
О ситуации сообщил генерал Александр Сырский.
С целью блокирования Купянска россияне пытаются захватить Синьковку, а также наступают в направлениях Новоселовского, Стельмаховки, Лимана 1-го и Северска.
На Лиманском направлении РФ стремится вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества. Проводит штурмы в направлении Житловки и Терны.
Под Бахмутом идут атаки севернее и западнее города.
Сырский заявляет, что россияне несут потери в восемь раз больше украинских, а также теряют много техники. А ВСУ удерживают позиции.
Ранее мы писали о том, что военные паблики пишут о новой тактике армии РФ в Херсонской области.
Война в Украине идет уже 656-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне наступают по всему фронту на востоке страны. Deep State пишет о новой тактике россиян в Крынках - на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области. Она состоит в заброске пехоты в тыл позиций ВСУ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.