Украинский военный паблик DeepState пишет о новой тактике россиян в Крынках - на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области. Она состоит в заброске пехоты в тыл позиций ВСУ.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг последние два дня начал на броне забрасывать десант фактически нам в тыл, не вступая в бой. Перед началом процесса идет массированная артподготовка и авиаудары. После высадки, техника забрасывает дымы и убегает", - описывает тактику телеграм-канал.

Пока такие атаки удается отражать благодаря работе аэроразведки и артиллерии, а с десантом вступают в стрелковые бои.

Ранее украинский военный рассказал о боях за плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра.

"Вся переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после ударов, навсегда теряясь в Днепре. Надо все везти с собой - генераторы, топливо и продовольствие", - говорит он.

Война в Украине идет уже 655-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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