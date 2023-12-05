Из Авдеевки, которую штурмует армия РФ, вывезли всех детей. Последним вывезли 12-летнего мальчика, которого родители четыре месяца прятали от эвакуации.

Об этом сообщает глава ГВА Виталий Барабаш.

По состоянию на 3 декабря в городе оставалось 1295 человек. Вчера был проведен очередной этап эвакуации.

Также Барабаш отрицает, что армия РФ зашла в Степовое к северу от Авдеевки, о чем писали украинские паблики.

"Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам один-единственный путь (снабжения). Очень жестокие бои продолжаются на Степовом. Сказать, что они контролируют его, это будет полная неправда. Буквально вчера-позавчера были очень серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степовом нет. Сейчас полностью Степовое контролируется ВСУ", – сказал Барабаш.

Отметим, что на карте украинского ресурса Deep State видно, что армия РФ стоит вплотную к окраинам села, а "серая зона" охватывает восточную часть Степового. То есть там уже идут бои.

Ранее ООН сообщила, что с начала вторжения в Украине погибли 10 тысяч мирных жителей. Кроме этого, мониторинговая миссия зафиксировала более 18 500 ранений мирных жителей с 24 февраля 2022 года.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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