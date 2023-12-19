Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин поддержал идею создания подразделений ВСУ из заключенных, такие как существуют в РФ (Шторм Z, бывший "Вагнер").

"Абсолютно нормально отношусь, но нужно понимать, что это сложный человеческий ресурс, с которым есть свои особенности, которые нужно учитывать. Это сложная в плане управления и дисциплины история, но это ресурс. Вместо того, чтобы тратить на них деньги в тюрьмах на фоне проблем с экономикой они могли бы хоть какую-то пользу принести на фронте. При правильном подборе офицеров для управления это могла бы быть эффективная история", – заявил Жорин.

Мы уже писали об идее создания в Украине подразделений из заключённых. И о том, что в украинских условиях повторить российский опыт будет трудно. В первую очередь - из-за небольшого числа самих заключённых.

В тоже время идею поддержали такие известные лидеры украинского криминалитета, как воры Миндия Горадзе по прозвищу Лавасоглы Батумский, Сергей Лысенко - Лера Сумской и несколько других.

Ранее стало известно, что украинец призывного возраста, чтобы избежать мобилизации, сфабриковал ДТП и организовал в суде обвинительный приговор против себя в виде условного срока в три года.