Во вторник, 19 декабря, в Украине идет 664-й день войны с Россией.

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19 декабря

08.25 Британия планирует подписать с Украиной 10-летний пакт о безопасности.

Как пишет The Telegraph, это может произойти в ближайшие недели.

По этому документу, Лондон обязуется "поддерживать Киев в борьбе" путем предоставления военной поддержки, ориентированной на военно-морские силы.

Кроме этого предусмотрена финансовая помощь и обмен разведданными.

Пакт будет содержать обещания о послевоенных гарантиях безопасности. В них входит то же, что есть и сейчас: увеличение поставок оружия и возобновление санкций.

Что касается основной части пакта - военно-морской - то в этом контексте в статье упоминаются поставки морских ракет "Бримстоун", обучение украинских войск морским десантным операциям, разминирование морских путей.

08.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 6 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из рсзо.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив два "Шахеда". Все они были уничтожены.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 21 атаку противника у Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают врага неподалеку от Новомихайловки Донецкой, где отбито 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отразили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работино Запорожской области.

07.45 Ночью 19 декабря во время атаки рф в Хмельницкой области уничтожены два "Шахеда" из двух.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Противник атаковал беспилотниками из района Приморско-Ахтарск (рф).





07.35 Около полуночи враг обстрелял Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Погибших и раненых нет.