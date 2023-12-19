Обмен Виктора Медведчука на командиров "Азова" проходил в аэропорту Анкары.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на турецких и американских чиновников.

Газета пишет, что обмен, который Москва и Киев провели 22 сентября прошлого года, был сложным с точки зрения договорённостей, так как начинать переговоры по обмену не хотела ни одна из сторон.

Украина, как утверждается, говорила, что не доверяет российской стороне, и требовала установления личности военных, находящихся в российском плену.

Обмен состоялся после того, как глава военной разведки Украины Кирилл Буданов поднялся на борт с украинцами в аэропорту Эсенбога, сделал их фотографии и отправил снимки в Киев.

Ранее стало известно, что нынешний министр обороны Рустем Умеров участвовал и в операции по обмену пленными в сентябре 2022 года, проведенного при посредничестве Турции и Саудовской Аравии. Тогда в РФ передали Медведчука и 55 российских военных в обмен на 215 украинцев, в том числе командиров полка "Азов".

Также подробностями поделился глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Обмен Медведчука решался на уровне разведок. Единственный канал общения относительно обменов происходит на уровне разведок", - сообщил Ермак.

В то же время, Ермак подтвердил, что "добро" на обмен Медведчука дал лично Зеленский.